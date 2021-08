«Summer of Sam», hommes en surchauffe chez Spike Lee

Capture d'écran ryy79 via YouTube

South Bronx, été 1977. Pendant qu'un tueur en série aligne les victimes féminines, Vinny le coiffeur essaie d'arrêter de tromper sa femme, et Richie le néo-punk tente de trouver sa place dans l'existence et de comprendre sa propre identité. Plongez dans la fournaise new-yorkaise avec Summer of Sam, l'un des meilleurs films de Spike Lee, qui clôt notre cycle estival.

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Summer of Sam, Spike Lee, 1999

Mafia Blues, Harold Ramis, 1999

«Affaire Harvey Weinstein: comprendre le scandale du harcèlement sexuel qui secoue Hollywood», ELLE, Elodie Petit

Musique: «Warm Sea», Savvier