Pourquoi on veut tout pardonner aux hommes qui pètent les plombs

Du film Chute libre au tube de Disiz la Peste, on revient sur l'histoire de ce type en chemisette qui quitte sa voiture en plein embouteillage (et en pleine canicule) avec pour objectif de passer prendre un petit-déjeuner au fast-food le plus proche. Mais peut-on résumer sa trajectoire aux simples mots «j'pète les plombs?»



Références:

Chute libre (Joel Schumacher, 1993)

Disiz la Peste, J'pète les plombs, 2000

Musique: «Warm Sea», Savvier