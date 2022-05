Comment faire pour qu'il y ait plus de femmes en politique, et pas seulement dans l'ombre ou en qualité d'adjointes?

En cette période charnière pour la politique française, difficile de savoir comment les cartes seront rebattues, ni si les femmes auront réellement accès au pouvoir, bien au-delà d'une parité de façade. Pour cet épisode, on parle genre et politique avec Léa Chamboncel, créatrice du podcast politique Popol et autrice du livre Plus de femmes en politique!, paru en mars dernier.

À lire sur le même sujet: Les femmes politiques ne peuvent toujours pas s'habiller comme elles veulent

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

Plus de femmes en politique, Léa Chamboncel, Belfond, 2022

Le genre présidentiel, Frédérique Matonti, La Découverte, 2017

Des intrus en politique – Femmes et minorités : dominations et résistances, Mathilde Larrère & Aude Lorriaux, Éditions du Détour, 2018

Popol le média, Ulule

«Retrait de la vie politique de Lionel Jospin», INA

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Montage: Victor Benhamlou

Musique: «Warm Sea», Savvier

