Les hommes ont la sensation que ce monde est en train de se féminiser à vitesse grand V, et donc de ne plus avoir les codes, de ne plus être ceux qui tirent les ficelles.

Parce que les femmes savent de plus en plus ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, parce que les boutiques de sextoys ont pignon sur rue, parce qu'ils sont persuadés de ne plus servir à rien, les hommes doutent, cherchent leur place, se demandent comment continuer à exister. Mais l'irruption du doute dans le masculin n'est-elle pas ce qui pouvait arriver de mieux à notre société?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Montage: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier

