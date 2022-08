Ce serait franchement pas mal si les hommes parvenaient enfin à parler et à se parler de leur sexualité, des points positifs comme des problèmes rencontrés. Ce serait si chouette qu'ils sortent du culte de la performance et des récits truffés d'exagérations et de mensonges. Avec On the Verge, le podcast puis le livre, Anne-Laure Parmantier leur offre un terrain pour s'exprimer. Pour vraiment s'exprimer. En attendant qu'ils parviennent à faire ça tout seuls, comme des grands.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Montage: Victor Benhamou

Musique: «Warm Sea», Savvier

