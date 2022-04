Capture d'écran Movieclips via YouTube

En attendant la sortie du cinquième épisode en juin 2023, on a revu les quatre premières aventures de l'archéologue le plus célèbre et le moins conventionnel du monde –oui, y compris le numéro 4.

Il y a beaucoup à dire sur Indiana Jones: son rapport aux femmes, ses échanges compliqués avec son père, son comportement vis-à-vis des populations qu'il croise. Indy serait-il l'homme blanc cisgenre hétéro par excellence?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

Les aventuriers de l'arche perdue (Steven Spielberg, 1981)

Indiana Jones et le temple maudit (Steven Spielberg, 1984)

Indiana Jones et la dernière croisade (Steven Spielberg, 1989)

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (Steven Spielberg, 2008)

Camille Teste, «Le bruit des hommes», Instagram

Mansplaining 51, «Aider pour avoir bonne conscience, le cas des sauveurs blancs», Slate Audio

