Moteurs, discussions bruyantes, contrôle de la musique: la domination masculine s'exprime aussi par les décibels, empêchant les femmes de prendre la place à laquelle elles ont droit dans l'espace public et dans le fonctionnement de notre société. On en parle avec Camille Teste, prof de yoga féministe, autrice d'une réflexion pleine de bon sens et d'humour sur le bruit des hommes.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier

