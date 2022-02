«Ça va bien se passer.» Cette petite phrase répétée à Apolline de Malherbe par Gérald Darmanin a fait polémique pour sa misogynie… mais le problème est en réalité plus profond. Plongée dans le jargon masculiniste, avec l'intervention de l'activiste et écrivaine Anna Toumazoff.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.

Références:

«Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe en direct», BFMTV

«Maître Yoda clash et menace Lorenzo Becker», Thomas B, Youtube

«2007: Ségolène Royal en colère», Herodote.net, Vimeo

«Sarkozy: Je me suis énervé, ça prouve que je suis humain», Figaro Live, Youtube

Post Instagram Anna Toumazoff

Définition «Dog Whistle»

«La dieudonnisation des esprits, une (grosse) quenelle qui vient d’en bas», Jean-Laurent Cassely, Slate.fr

«Pécresse répond aux critiques sur son meeting du Zénith», BFMTV

«Valérie Pécresse: "Le wokisme, c'est le contraire de la République"», BFMTV

«Les Grosses Têtes - Émission du jeudi 10 février 2022», les Grosses Têtes, Youtube

«Gérald Darmanin « regrette » ses propos envers la journaliste Apolline de Malherbe», Sud Ouest

«"Calmez-vous": la vieille rhétorique sarkozyste de Darmanin», Charlotte Chaffanjon, Libération

«"Calmez-vous, ça va bien se passer” : une longue tradition de sexisme et d’antiféminisme, Rose Lamy, Huffpost



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Montage: Victor Benhamou

Prise de son: Thomas Messias

Musique: «Warm Sea», Savvier

