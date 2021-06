Le cyberharcèlement misogyne, outil d’éradication des femmes

Victimes de harcèlement en ligne depuis des années, Myriam Leroy et Florence Hainaut ont décidé de réaliser un documentaire dans lequel des femmes racontent leur calvaire. Parce que le cyberharcèlement misogyne est quotidien, #SalePute entend remettre les pendules à l'heure et faire exploser pas mal d'idées reçues sur cette pratique essentiellement masculine.



