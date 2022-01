Chants homophobes dans les stades, slogans ahurissants, chroniqueurs qui franchissent la ligne en continu: le football semble avoir bien du mal à laisser la culture du viol, le sexisme et l'homophobie de côté. Peut-on rêver d'une culture foot plus saine ou doit-on se résoudre à laisser le ballon rond aux mains des apôtres du patriarcat?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Montage: Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou

Musique: «Warm Sea», Savvier

