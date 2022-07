Avant d'arpenter les terrasses et de faire la fête cet été, il est forcément souhaitable de se mettre ou de se remettre en tête quelques concepts de base liés au consentement. En ce début d'été, on en parle avec Safiatou Mendy, coordinatrice de l'association Consentis, qui traite du consentement en milieu festif.

À lire sur le même sujet: Comment rendre la fête plus safe?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

«La drague de “Tonton Béniche”», Europe 1

Extrait de I May Destroy You, épisode 2, saison 1, OSC



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Warm Sea», Savvier

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.