Dans cet épisode Mamy Francine revient sur la relation qu’elle entretient désormais avec ses racines, son passé et la vie.

«La première fois que j'ai rencontré mon futur mari, il devait avoir dans les sept ans et moi cinq. Je l'ai vu sortir de chez mon oncle et ma tante, et son père lui a dit: "maintenant, je peux t'offrir un vélo". Moi je ne savais pas pourquoi offrir un vélo à un gamin de cet âge là. Quelle chance! Alors évidemment, le père de mon futur mari venait de vendre sa batteuse, son engin de battage, à mon oncle. Mon oncle venait sans doute de le payer.»



Des histoires comme celle de Mamy Francine, il y en a des centaines. Ce sont celles d’une génération de femmes « rangées », mais pleines de paradoxes et de silences. Dans ce podcast, la grand-mère nonagénaire de l’auteur ressuscite, au gré des images et des évènements qui ont jalonné son existence, une époque révolue et livre en creux un témoignage universel sur la condition féminine.

Imaginé et écrit par Pierre Daymé, réalisé par Juliette Médevielle, produit par LACMÉ Production et diffusé en partenariat avec Ouest-France.