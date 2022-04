Épisode 14 - Dans cet épisode, Mamy Francine évoque son expérience de la maternité, les grossesses à répétition, et les avortements clandestins.

Dans cet épisode, Mamy Francine évoque son expérience de la maternité, les grossesses à répétition, et les avortements clandestins.

«La naissance mon premier enfant ? Ah ça, oui. Ça a été assez douloureux pour que je m'en souvienne. Ça ne faisait que dix mois que j'étais mariée. Il n'y avait pas de protections. Ça avait été une grossesse très, très, très pénible, j'avais été malade toute cette grossesse. Je pesais 48 kg à l'époque et j'ai eu un enfant de 4,8kg, donc ça avait été bien difficile. Evidemment il n'y avait pas péridurale.»

Des histoires comme celle de Mamy Francine, il y en a des centaines. Ce sont celles d’une génération de femmes « rangées », mais pleines de paradoxes et de silences. Dans ce podcast, la grand-mère nonagénaire de l’auteur ressuscite, au gré des images et des évènements qui ont jalonné son existence, une époque révolue et livre en creux un témoignage universel sur la condition féminine.

Imaginé et écrit par Pierre Daymé, réalisé par Juliette Médevielle, produit par LACMÉ Production et diffusé en partenariat avec Ouest-France.