Épisode 13 - Dans cet épisode, Mamy Francine explique le poids, les incohérences et les abus du patriarcat sur sa vie de jeune femme.

«Ma robe de mariée, déjà, c'est Denise qui me l'avait faite. Elle avait une traîne assez longue. Elle n'était absolument pas décolletée, au contraire elle avait un petit col Mao. Elle était boutonnée dans le dos mais elle avait vingt ou trente boutons, très difficiles à boutonner. Et Papy le soir de notre mariage a mis un temps fou à défaire tous les boutons dans le dos. J'en avais plein aussi sur les manches mais ça j'ai pu les défaire moi-même.»

Des histoires comme celle de Mamy Francine, il y en a des centaines. Ce sont celles d’une génération de femmes « rangées », mais pleines de paradoxes et de silences. Dans ce podcast, la grand-mère nonagénaire de l’auteur ressuscite, au gré des images et des évènements qui ont jalonné son existence, une époque révolue et livre en creux un témoignage universel sur la condition féminine.

Imaginé et écrit par Pierre Daymé, réalisé par Juliette Médevielle, produit par LACMÉ Production et diffusé en partenariat avec Ouest-France.