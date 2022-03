Mamy Francine

«Oh, je n'ai pas eu à me plaindre, j'ai eu un mari excellent. Si je revenais sur la Terre je ferais bien comme ma grand-mère : je me marierais avec le même. Je ne sais pas combien de mois j'ai mis pour réaliser qu'il n'était plus là. Ça fait 18 ans maintenant mais j'étais... D'abord je n'avais qu'une envie, c'était de mourir aussi. J'ai fait plusieurs tentatives. C'était facile, j'avais des médicaments il n'y avait qu'à les prendre. Enfin, je ne suis jamais allé jusqu'au bout, la preuve, à 90 ans je suis encore là. Donc, non, j'ai mis beaucoup de temps. Mais les enfants avaient bien compris ça. Je ne faisais rien, rien, rien... J'étais morte. Et un jour je suis allée avec Frédérique et Véronique à l'île aux Moines. Ça, ça faisait peut-être trois mois... Quelques mois après sa mort quand même. Là j'ai acheté un livre et il était question de mort. J'ai lu ce livre et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans mon cas. Et petit à petit j'ai recommencé à vivre. C'est à partir de la lecture de ce livre-là que je suis revenue sur la Terre. »

Imaginé et écrit par Pierre Daymé, réalisé par Juliette Médevielle, produit par LACMÉ Production et diffusé en partenariat avec Ouest-France.