Mamie dans les orties

Épisode 38 - Une rencontre à la Rose et Jack pour Christa ! Quoi de plus romantique que de rencontrer son mari par hasard, sur un paquebot…

Christa est née en 1942, en Hongrie. Elle a connu l’histoire avec un grand H, celle de la grande guerre et de l’ancien bloc de l’Est. Christa est de toutes les cultures, de toutes les langues. Sa vie de réfugiée, en fuite d’un pays à l’autre, résonne fort avec l’actualité et nous questionne sur les secondes chances à donner à ceux qui doivent tout quitter pour recommencer ailleurs.

Ainsi donc, en 1953, Christa et ses parents quittent l’Europe et disent adieu à leurs racines, pour tout recommencer sur un autre continent.

En faisant la connaissance de Christa, il était difficile pour nous d’imaginer que cette femme élégante, assise dans son grand salon au bord de la mer, puisse avoir traversé de telles aventures au cours de sa vie. Christa est une preuve vivante de la résilience, de la force de la vie et de la capacité humaine à repartir à zéro, dans des pays dont on ne connaît pas la culture. Merci Christa pour ton récit et l’envie de le partager.

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore : Christopher Noble

Identité Visuelle : Jeanne Dufief