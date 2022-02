Mamie dans les orties

Colette est née en 1914, elle a 108 ans cette année. 108, oui vous avez bien lu. Colette c’est cette boule d'énergie et de douceur, cette grande pianiste qui parle des notes de musique comme on parle d’amour. Sa vie est un roman rempli de sagesse et de péripéties. En bref, Colette force le respect et l’admiration. Elle nous apprend que l’amour est certe un risque que l’on prend dans la vie, mais que ce risque peut se transformer en une grande force.

Nous avons rencontré Colette. L’incroyable Colette. Notre première centenaire… et quelle femme ! Merci Fabrice d’avoir permis cette rencontre et de nous avoir accueilli avec une telle gentillesse, merci Colette d’avoir partagé un bout de votre vie avec nous, merci de nous avoir offert une fenêtre sur les 108 dernières années, merci d’avoir rendu nos cours d’histoires plus vrais, plus féminins, plus emprunt de vous. Nous ne l’oublierons pas.

Avant de vous laisser avec Colette, sachez que chaque morceau de piano que vous entendrez durant ces 30 prochaines minutes est joué par Colette et disponible dans ses différents albums, sortis il y a quelques années.

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore : Christopher Noble

Identité Visuelle : Jeanne Dufief

Cet épisode est réalisé en collaboration avec NEVEO. En utilisant le code MAMIEORTIES, vous bénéficiez de 10€ de réduction sur le coffret cadeau, qui comprend notamment 6 mois d’abonnement et une boîte de rangement.