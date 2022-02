Mamie dans les orties

Arlette est la deuxième du nom que nous rencontrons. Pour autant, elle n’a rien à voir avec notre Arlette de la saison 1 ! Arlette n’est pas de Marseille, elle vit dans la campagne près d’Angers. La campagne au sens propre du terme, puisqu’elle habite dans un ancien corps de ferme au milieu des champs. Arlette a le corps robuste des femmes qui ont beaucoup travaillé et le sourire discret et chaleureux. Nous la rencontrons ce matin d’août autour d’un café chaud, en compagnie de sa petite-fille Émilie. Elle nous dévoile alors une vie fortement marquée par la guerre.

Arlette nous livre un témoignage puissant sur la guerre et sur la Résistance. On ne peut qu’imaginer la douleur familiale suite à cette disparition. Après ces souvenirs difficiles, Arlette se confie sur sa vie de jeune fille et la rencontre avec son mari.

Arlette semble avoir une idée bien à elle de ce que sont les relations avec les hommes ! Elle nous raconte ensuite son quotidien de femme et de mère de famille, à la ferme.

Arlette marque pour nous une immersion dans la campagne angevine. On découvre avec elle, comme avec beaucoup de nos mamies, des souvenirs très forts de la guerre. On sent aussi combien les cadres de vie sont différents, de la ville à la campagne. Merci Emilie pour cette belle rencontre avec ta mamie.

