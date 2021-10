Marinette - Entre les lignes

Marinette nous accueille dans sa maison, un peu par hasard, nous étions sur sa route, sa petite-fille l’a appelée, bref, nous l’avons un peu prise de court. Cependant, cette rencontre nous a touché par sa spontanéité. Marinette a un amour pour la vie, la jeunesse et les autres. Elle a une vraie pudeur à nous raconter les moments difficiles de sa vie, mais parfois les silences parlent plus que les mots.

Merci Marinette pour ce moment et ce partage. Tu n’as pas arrêté de nous dire que personne n’allait t’écouter et que ton histoire n’intéressait personne, et bien après avoir monté cet épisode nous te le redisons : t’écouter nous a fait du bien et nous a appris un peu plus sur la vie, sur avant et sur notre futur, à nous aussi. Alors merci.

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore : Christopher Noble

Identité Visuelle : Jeanne Dufief