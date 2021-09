Yvette - Envers et contre tout

Yvette est la grand-mère de Jean-Baptiste. Vous l’avez déjà entendue au cours de la saison 2, au micro de son petit-fils. Parce que Jean-Baptiste et Yvette ont une relation à part, quasi filiale, Jean-Baptiste nous a proposé de faire connaissance pour de vrai avec sa mamie, dans sa maison près de Grenoble. Après avoir rencontré Yvette, nous avons été suspendue à ses lèvres pendant plus de deux heures. Non seulement Yvette a une vie passionnante, mais elle nous a aussi profondément touchées.

Les souvenirs de la guerre sont riches et très précis, chez Yvette. On comprend alors le lien sororal qui s’est développé face aux épreuves de l’enfance et surtout le sens du sacrifice qui anime Yvette depuis toujours. L’école vient ensuite consolider cette éducation. Finalement, la force des valeurs comme l’engagement ont un rôle décisif dans la suite de sa vie.

À demi-mot, on comprend au fil de notre conversation qu’Yvette a dû faire face à bien des épreuves pour faire tenir sa vie de couple et de famille. Alors elle nous raconte, avec ses silences et ses rires, la suite de son histoire.

Ce qui nous touche chez Yvette, c’est la grande résilience dont elle fait preuve face aux obstacles qui jalonnent sa vie. L’envie de vivre et de partager son histoire nous ont transmis une force rare, qui nous porte encore aujourd’hui. Un immense merci Jean-Baptiste pour cette si belle rencontre.

Crédits

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore : Christopher Noble

Identité Visuelle : Jeanne Dufief