Mimi - Que la montagne est belle

Mimi est née à Courchevel, tout près de la maison où elle habite toujours. Nous l’avons rencontrée un peu par hasard, alors qu’elle faisait une balade dans le village enneigé. Fière et belle, du haut de ses 91 ans, elle nous a accueilli pour un thé. Les villages de son enfance ont bien changé depuis l’arrivée des remontées mécaniques. Avec ses mots, sa pudeur et son rire, elle nous emmène découvrir ce coin de France et nous embarque dans l’aventure de sa vie. Mimi est accueillante et a ce regard taquin qui nous désarçonne. L’épisode est court car Mimi n’aime pas trop s’étendre sur sa vie et pourtant cette heure passée ensemble nous a tant appris sur Courchevel et les femmes qui y ont grandi.



Merci Mimi pour ta générosité et merci Alexia de nous avoir fait vivre ces instants avec ta grand-mère.



Crédits:

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre.