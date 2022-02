L'instant où... J'ai été pris en otage Publié le 10 février 2022 à 10h38

Dominique Rizet - Fabien Randrianarisoa temps d'écoute : 47 min Épisode 9 - De gardien de prison à otage, la bascule ne dure que quelques secondes. Le 15 février 2009, Alexandre Vissouvanadin est pris en otage par deux détenus expérimentés.

De gardien de prison à otage, la bascule ne dure que quelques secondes. Le 15 février 2009, Alexandre Vissouvanadin est pris en otage par deux détenus expérimentés : Omar Top el Hadj et Christophe Khider. En utilisant ce jeune surveillant comme monnaie d'échange, les deux complices vont réussir à s'évader de la prison de Moulins-Yzeure dans l'Allier. Menacé pistolet sur la tempe et couteau sous la gorge, le calvaire d'Alexandre prendra fin après 4h d'une cavale sous adrénaline. Il raconte ces heures, les plus longues de sa vie, au micro de Dominique Rizet dans ce nouvel épisode de L'instant où.