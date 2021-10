L'instant où... J'ai tué pour de l'argent Publié le 28 octobre 2021 à 11h52

Dominique Rizet - Fabien Randrianarisoa temps d’écoute : 23 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 8 - En décembre 1984, la France découvrait horrifiée l'affaire du "trio diabolique", ou encore de "l'appât".

En décembre 1984, la France découvrait horrifiée l'affaire du "trio diabolique", ou encore de "l'appât". Jean-Rémi Sarraud, a fait partie de ce trio qui aura tué deux hommes, pour une poignée de billets. Le mode opératoire ? Valérie Subra, jolie jeune femme de 18 ans, est chargée de séduire des hommes riches, et de faire entrer ses complices dans leurs appartements. Mais à chaque fois leur stratagème est découvert, et l'otage assassiné.



«Si la vie de Jean-Rémi était un film, ça ne serait pas un film de gangsters. Pas de ceux où une équipe de pros se réunit pour faire un coup net et sans bavure, avec une petite maquette des lieux, et des déguisements. C'est plutôt une histoire absurde, qui serait presque risible, si la fin n'était pas si tragique. Une agression, où rien ne se passe comme prévu, et qui tourne au cauchemar.»