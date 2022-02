Le collaborateur politique sert à relayer la parole de son élu et à lui donner de l'écho, à trouver le sens de la formule et des mots, pour marquer le cours des événements.

En politique, tout est une affaire de récit. La rhétorique est à l'origine de la politique, et inversement: on se souvient des discours qui accompagnent et marquent les grands moments de l'histoire, on se souvient de ceux qui les prononcent, mais qui sont ceux qui les écrivent? Dans ce nouvel épisode des Ombres, découvrez l'un des rôles les plus connus du collaborateur politique: la communication. Comme une antenne, le collaborateur politique sert à émettre, à rayonner et à capter.

Trop payés par nos impôts, trop puissants sans avoir été élus, symboles du népotisme ou de la technocratie, les collaborateurs politiques alimentent tous les fantasmes d'une opinion qui ne connaît au fond pas vraiment le rôle de celles et ceux qui assistent nos élus. Ce métier, Mahaut Chaudouët-Delmas l'a exercé. Pendant trois ans, elle a rencontré des dizaines de conseillers politiques. Certains ont accepté de lui raconter la réalité de leur vie, la vie de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des politiques.

Les Ombres est un podcast de Mahaut Chaudouët-Delmas produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Thomas Loupias

Illustration: Ruben Cohen

