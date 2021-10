Rendre la parole

La loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite Loi Taubira, a été promulguée en 2001, plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Il aura fallu la détermination de la députée de Guyane pour que la France reconnaisse officiellement son passé esclavagiste. Vingt ans plus tard, où en sommes-nous?

Dans ce premier épisode des Mémoires vives, nous interrogeons l'historiographie de l'esclavage. Depuis quelques années, le musée d'histoire de Nantes et la ville de Nantes travaillent à mettre en lumière le passé de cet ancien port de traite à travers plusieurs expositions et collections. Le musée propose aux visiteurs de confronter les approches historiques actuelles sur la traite atlantique et de faire dialoguer les regards européens et africains. En somme, de rendre la mémoire.

Sur ces questions mémorielles, nous sommes allés interroger Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne, spécialiste de l'histoire africaine, ancienne professeure de l'université de Paris est l'une des premières historiennes françaises à travailler sur l'histoire coloniale française, Bernard Michon, un historien nantais spécialiste des ports de traite et Mame-Fatou Niang, maîtresse de conférence en étude française à l'université de Carnegy Malone aux États-Unis, également photographe et réalisatrice du film Mariannes noires et qui travaille sur les questions de mémoire.

Les Mémoires vives est un podcast du musée d'histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Carron, réalisé par Aurélie Rodrigues et produit par Slate.fr.

Pour aller plus loin:

Rendez vous sur le site du musée d'Histoire de Nantes ou sur celui du mémorial.

Musique: «Ellie's Home Stretch» - The Great North Sound Society