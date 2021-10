La France face à son passé esclavagiste

Depuis de nombreuses années, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la question des symboles du passé dans l'espace public se pose. La France commence tout juste à examiner les vestiges de ce passé qui coince, et particulièrement depuis l'émergence du mouvement Black Lives Matter. Politiques et militants s'interrogent: faut-il déboulonner les statues d'esclavagistes? Faut-il les déplacer dans des musées? Faut-il les contextualiser pour ne jamais oublier?

Ces questions résonnent plus fortement dans les villes de la côte atlantique française, dont les ports ont amarré des bateaux qui transportaient des milliers d'êtres humains au XVIIIe siècle. Nantes n'a pas attendu 2021 pour s'attaquer à son passé esclavagiste. Aujourd'hui, en France, elle fait figure de pionnière.

Pour ce troisième épisode des Mémoires vives, nous avons rencontré Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre devenu président de la fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a été maire de Nantes pendant vingt-trois ans de 1989 à 2012. Nous avons parcouru Nantes avec Brigitte Château, guide-conférencière nantaise. Nous avons interrogé Frédéric Régent, historien, Mame Fatou Niang, essayiste et réalisatrice, Pierre Guillon de Princé, un Nantais descendant d'armateur et Michel Cocotier, président de l'association mémoire de l'Outre-mer à Nantes.

Les Mémoires vives est un podcast du musée d'histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Carron, réalisé et monté par Aurélie Rodrigues, et produit par Slate.fr.

Pour aller plus loin:

Rendez vous sur le site du musée d'histoire de Nantes ou sur celui du mémorial.

Mémoires des esclavages, Édouard Glissant

Nantes et la traite négrière atlantique, Krystel Gualdé

Les Traites et les esclavages, António de Almeida Mendes, Elisabeth Cunin, Myriam Cottias

La Mémoire enchaînée, Françoise Vergès

Ségou, Maryse Condé

Musique: «Ellie's Home Stretch», The Great North Sound Society