Fragments de vie d'esclave

Que sait-on vraiment de la vie des esclaves? De ces histoires personnelles et tragiques, peu de choses, sinon des vérités partielles. L'empire français colonial n'encourage ses esclaves ni à lire ni écrire, leur parole est tue, oubliée. Peu d'écrits d'esclaves sont consultables et en particulier en France. Et la plupart des autobiographies de personnes esclavisées ont été écrites par des affranchis américains.

À quoi ressemblait le quotidien de ces personnes arrachées à leur terre natale pour être envoyées à l'autre bout du monde? Quels drames les attendaient dans les colonies françaises?

Pour entendre la voix des esclaves, une source est largement disponible: les affaires judiciaires, c'est-à-dire les procès intentés aux maîtres par les esclaves, ou aux esclaves par les maîtres.

Ce troisième épisode du podcast Les Mémoires vives s'attache à restituer une partie de cette réalité. C'est ce qu'a réussi à faire le journaliste Mohammed Aïssaoui dans l'ouvrage L'affaire de l'esclave Furcy. C'est aussi le but du travail des historiens Frédéric Régent et Bruno Maillard, et de la documentaliste guadeloupéenne Gilda Gonfier dans l'ouvrage Libres et sans fers. Bertrand Guillet, directeur du château des ducs de Bretagne et du musée d'histoire de Nantes, travaille depuis trente ans sur les archives de la Marie-Séraphique, un navire utilisé pour transporter des esclaves vers les colonies françaises.

Les Mémoires vives est un podcast du musée d'histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Carron, réalisé et monté par Aurélie Rodrigues, et produit par Slate.fr.

Musique: «Ellie's Home Stretch», The Great North Sound Society