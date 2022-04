Les histoires du monde de Courvole

Au beau milieu de la nuit, Marjorie descend de sa voiture et se gare devant une maison abandonnée. Munie de sa lampe torche, elle va partir à la découverte des lieux et de tous ses secrets.

«C'est le milieu de la nuit et une voiture roule dans la ville de Hallopolis. La voiture tourne dans une petite rue qui mène à des habitations et se gare le long du trottoir. Une femme habillée d'une salopette bleue et de bottes rouges en sort. C'est Marjorie. Elle fait le tour de la voiture pour ouvrir le coffre et prend un casque jaune qu'elle se met sur la tête ainsi qu'une lampe torche qu'elle tient à la main. Les étoiles brillent très fort dans le ciel. Mais Marjorie ne va pas prendre le temps de les admirer. Si elle est là, au beau milieu de la nuit, c'est pour visiter la maison devant laquelle elle s'est garée. Une grande maison abandonnée, abîmée. Marjorie s'approche, entre dans la propriété entourée d'un muret en pierre. La plupart des vitres des fenêtres ont été cassées par le vent et la pluie. La grande porte d'entrée est bloquée par une barre en métal. Marjorie retire la barre et la pose sur le coté. Puis elle pousse les deux grandes portes qui s'ouvrent dans un grincement inquiétant.»