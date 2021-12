Les histoires du monde de Courvole

Alors que le petit Jacques est encore sous le charme du bisou donné sur sa joue par Solange, la petite fille avec qui il s’est caché durant le bombardement de coussins moisis, un avion de l’armée du haut, vient larguer un édredon géant. Il atterrit juste devant la boutique du marchand de bonbons. Le choc est si puissant que les vitres du magasin éclatent en mille morceaux.

Jacques et le marchand de bonbons sortent de la boutique. C’est un véritable désastre. Tout est recouvert de plumes et de bouts de cousins, les voitures sont écrabouillées et une odeur dégoûtante règne dans les rues. Jacques cherche la petite fille du regard. Elle est de l’autre côté de la place et fait un grand signe de la main pour indiquer qu’elle est là.

Mais soudain, une armée entre sur la place et en quelques instants ils fabriquent un mur composé de matelas et de planches de lits. Jacques se met à courir pour rejoindre la petite fille en contournant le mur. Mais c’est impossible, le mur s’étend sur des kilomètres! Il n’y qu’un seul passage, une sorte de porte, gardée par des militaires qui ne laissent passer que ceux qui ont une autorisation. La ville de Hallopolis est coupée en deux! Cette situation dura plusieurs années. Impossible de traverser le mur, impossible d’aller voir ses amis, sa famille et les gens que l’on aime. Car, selon les soldats, aimer n’est pas une raison valable pour être autorisé à passer de l’autre côté.