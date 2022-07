Les histoires du monde de Courvole

Les talismans ont rejoint leurs propriétaires et Mammy raconte leur histoire en parlant d'une exploration qu'elle a mené quand elle était jeune. Mais le temps passe vite et les jumeaux doivent partir en direction de la Montagne Eternelle!



«Alors que les jumeaux Evan et Salomé font les dernière vérifications avant le départ, Mammy leur voisine, leur demande de venir chez elle. Mammy raconte qu'elle aussi est exploratrice, et qu'elle voudrait leur léguer du matériel qui se trouve dans le grenier. Ils y trouvent des objets intéressants, ainsi qu'une mystérieuse boîte qu'il est impossible d'ouvrir. Mais alors qu'ils mettent leurs mains en même temps sur la boîte, un mécanisme apparaît et la boîte s'ouvre. À l'intérieur une bague et un médaillon sont enroulés dans un tissu brodé. Soudain les bijoux se mettent à briller et disparaissent de la boîte.»

Une mini série en 8 parties, 1 nouvel épisode chaque mardi.

Scénario, écriture et réalisation: Aurélien Guillot

Voix: Aurélien Guillot et Emilie Bulteau