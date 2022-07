Les histoires du monde de Courvole

Le maître des secrets de Courvole va te révéler un secret à propos du porte clé en forme de tête de cochon possédé par Mammy dans l'épisode 1 des aventures de Evan et Salomé.



«Entre, entre, je t'en prie. Bienvenue dans ma demeure du maître des secrets. Chaque clefs que tu vois autour de moi correspond à une histoire, et permet d'ouvrir une porte magique qui va te dévoiler les choses invisibles au commun des mortels. Des secrets, petits ou grands, cachés dans le monde de Courvole et... je dois te prévenir, si tu n'as pas écouté l'histoire qui correspond à la clef que tu as choisi, tu risques de découvrir des secrets que tu ne voulais pas savoir. Mais si tu es prêt, si tu n'as pas changé d'avis, tu peux prendre la clef.

Dans le premier épisode des aventures d'Evan et Salomé, il y a beaucoup de secret faisant références à des personnages ou à des bouts d'histoires de Courvole. La clef que tu as choisi déverrouille l'un de ces secrets. Il s'agit justement d'une clef. Celle que mamie utilise pour ouvrir la porte du grenier.»

Extrait de l'histoire :La chasse aux trésors