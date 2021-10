Dans la perte du conjoint, il y a un sentiment d'injustice. C'est une rupture claire du contrat implicite du couple: être en couple c'est penser qu'on vieillira ensemble, qu'on ne sera plus jamais seul·e. Voir son conjoint mourir, en assumer les conséquences, c'est faire face à un sentiment de colère : ça ne devait pas se passer comme ça.

Dans son premier livre Traverser la foule, Dorothée Caratini raconte les bouleversements de son quotidien après le suicide de son compagnon. Joyce Carol Oates, célèbre autrice de 83 ans qui a publié des dizaines de romans, a sorti en 2011 J'ai réussi à rester en vie après la mort de Raymond, son mari depuis 50 ans. Leurs récits se croisent et s'entrecroisent pour raconter la vie d'après, quand la personne qui était tout n'est soudainement plus là.

Parce qu'on parle peu des gens qui restent. De celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent payent ce prix, retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années tout en oubliant parfois que leurs coeurs bat et que vivre c'est accepter la possibilité de la perte. Deuil du conjoint, de l'enfant, de l'animal de compagnie, deuil d'une amitié et même deuil de soi-même… dans Les gens qui restent, Lucile Bellan raconte la vie d'après, celle où s'entremêlent l'absence et la nécessité d'avancer.

Les gens qui restent est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale et réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Montage et prise de son: Victor Benhamou

Musique: Arnaud Denzler

L'illustration du podcast est signée Chien fou.

Les textes de Joyce Carol Oates sont lus par Sarah Koskievic.

Katia Kermoal est psychologue et thérapeute EMDR.

