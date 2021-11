Les deuils impossibles. Ceux où l'on reste bloqué sur l'incompréhension de la situation. Ceux où il semble y avoir un sens caché qui nous échappe toujours. Ceux qui nous obligent à écrire une histoire qui, par hasard, est souvent à notre désavantage. Ceux pour lesquels on ne saura jamais tout à fait pourquoi.

Ceux qui sont faits de disparitions. Un jour on a un ami, un amant, un fils vivant. On peut le joindre par téléphone ou aller boire des cafés avec lui et puis le lendemain, il est introuvable. Sa trace est perdue et personne ne l'a plus jamais vu; ni les autorités, ni les témoins ne semblent avoir de réponse. Les années passent. Le deuil impossible, c'est celui de l'enquête qui n'aura jamais de fin. Une question qui reste en suspens et prend toute la place.

Le 30 janvier 1997, Nassera Dutour reçoit un appel de son frère. Il lui annonce qu'Amine, son fils de 21 ans, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à Baraki, en Algérie, emmené à l'issue d'un contrôle d'identité par trois hommes en costumes cravates dont on ne saura jamais s'ils étaient agents du Département du renseignement et de la sécurité algérien ou officiers de police. C'était il y a bientôt 25 ans. Nassera attend toujours de savoir ce qui est arrivé à Amine.

Parce que l'on parle peu des gens qui restent. De celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent payent ce prix, retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. Deuil du conjoint, de l'enfant, de l'animal de compagnie, deuil d'une amitié et même deuil de soi-même… dans Les gens qui restent, Lucile Bellan raconte la vie d'après, celle où s'entremêlent l'absence et la nécessité d'avancer.

