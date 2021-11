Accompagner un proche vers sa mort, c'est se confronter à l'acceptation d'un chapitre qui se referme, d'une histoire qui ne s'écrira plus et dont on ne pourra plus retoucher une ligne.

Dans son roman autobiographique Tout s'est bien passé, Emmanuèle Bernheim raconte les derniers mois de la vie de son père, juste après un AVC. Celui qui a toujours été un homme entier et passionné refuse de se voir décliner et demande donc à sa fille de l'aider à en finir avec la vie. Ils entament ensemble les démarches pour qu'il puisse bénéficier d'un suicide assisté.

Matilde a eu la chance de partager un dernier moment avec une femme qui a beaucoup compté pour elle: son arrière-grand-mère. Se sachant au crépuscule de sa vie après une hémorragie interne, la vieille dame a accueilli ses proches pour partager avec eux des derniers instants lumineux.

Leurs témoignages, et d'autres, se croisent et s'entrecroisent pour raconter la vie d'après. La vie des gens qui restent.

Parce qu'on parle peu des gens qui restent. De celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent payent ce prix, retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années tout en oubliant parfois que leur coeur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. Deuil du conjoint, de l'enfant, de l'animal de compagnie, deuil d'une amitié et même deuil de soi-même… dans Les gens qui restent, Lucile Bellan raconte la vie d'après, celle où s'entremêlent l'absence et la nécessité d'avancer.

Les gens qui restent est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale et réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Montage et prise de son: Victor Benhamou

Musique: Arnaud Denzler

Illustration du podcast: Chien fou

Voix additionnelles: Victor Benhamou et Elena Raymond

Œuvres citées: La dernière fois que je t'ai vu de Vincent Delerm, Tout s'est bien passé d'Emmanuèle Bernheim, Une question de mort et de vie d'Irvin et Marylin Yalom

