On les recueille parfois très jeunes. Ils grandissent avec nous, dans nos maisons, au quotidien, ils viennent ronronner quand on a un coup de mou et jouer quand on a besoin de se changer les idées. Nos animaux de compagnie sont tour à tour des membres de la famille, des amis, presque des psys. Ce n'est dès lors pas surprenant que, lors de la préparation de cet épisode, des dizaines et des dizaines de personnes aient proposé leur témoignage.

Caroline, Mary-Lou, Audrey, Pauline, Léa… Elles avaient un chien ou un chat, un compagnon si proche pendant des années qui les a aidées, accompagnées, réconfortées. Qui était toujours là quand il fallait. Jusqu'au jour où il n'y a pas eu d'autre choix que de dire au revoir.

Parce que l'on parle peu des gens qui restent. De celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent payent ce prix, retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. Deuil du conjoint, de l'enfant, de l'animal de compagnie, deuil d'une amitié et même deuil de soi-même… dans Les gens qui restent, Lucile Bellan raconte la vie d'après, celle où s'entremêlent l'absence et la nécessité d'avancer.

Les gens qui restent est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale et réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Benjamin Saeptem Hours et Victor Benhamou

Musique: Arnaud Denzler

Illustration du podcast: Chien fou

Animaux cités: Hachikō, le chien fidèle de Shibuya, et Lil Bub, la meilleure chatte d'internet

Œuvres citées: How animals grieve de Barbara J. King, L'incroyable voyage de Duwayne Dunham, L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen

Katia Kermoal est psychologue et thérapeute spécialisée en EMDR.

