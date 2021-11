Un jour, il y a l'amour et l'amitié et puis un autre, on ne voit plus que les défauts, on s'agace, on trépigne, on revisite l'histoire à coups de petites phrases lapidaires qui envoient valdinguer les nuances. La rupture arrive souvent à ce moment-là ou parfois bien après, quand le ressentiment a grandi pendant des années. Se séparer, en amour comme en amitié, c'est quitter une personne, mais aussi tout le monde qui l'entoure. Il faut alors reconstruire son quotidien.

Parce que l'on parle peu des gens qui restent. De celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent payent ce prix, retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. Deuil du conjoint, de l'enfant, de l'animal de compagnie, deuil d'une amitié et même deuil de soi-même… dans Les gens qui restent, Lucile Bellan raconte la vie d'après, celle où s'entremêlent l'absence et la nécessité d'avancer.

Les gens qui restent est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale et réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Montage et prise de son: Victor Benhamou

Musique: Arnaud Denzler

Illustration du podcast: Chien fou

Claire Marin est philosophe et autrice du livre Rupture(s). L'intégralité de son interview dans l'émission Et dieu dans tout ça? est à retrouver sur le site de la RTBF.

Œuvres citées: Avant la haine d'Alex Beaupain tirée du film Dans Paris de Christophe Honoré, Les Séparées de Kéthévane Davrichewy

