L'œuvre a été imaginée comme une séparation et un trait d'union entre l'espace privé et l'espace public.

Dans ce sixième et dernier épisode du Voyage permanent, Delphine Coindet, artiste plasticienne, et Marie Dupas, chargée de programmation artistique pour le Voyage à Nantes, nous racontent l'histoire de l'œuvre qui se situe dans le quartier Chantenay, sur les hauteurs de Nantes, dans le parc des Oblates.

L'entrée du parc des Oblates se fait par la rue de la Brianderie: Paysage Devant, l'œuvre de Delphine Coindet, est située à 150 mètres de ce point. Le cheminement se fait via des sentiers engazonnés et nivelés. Des assises (bancs) jalonnent les abords de l'œuvre. Un accès au parc a également été créé grâce à l'ouverture d'un portillon situé, rue de la Tannerie, sur la voie privée du foyer de vie de l'association Saint-Benoît Labre, qui lutte contre l'exclusion des personnes en difficultés sociales et professionnelles. Le site est accessible en transport en commun: ligne de bus C1 (arrêt Hérelle).

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent.



