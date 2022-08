Un tableau en trois dimensions et en mouvement qui suscite interrogations et rêverie.

Dans ce cinquième épisode du Voyage permanent, Martine Feipel et Jean Bechameil, couple d'artistes franco-luxembourgeois résidant en Belgique, et Jenna Darde, chargée de projet et programmation artistique au Voyage à Nantes, nous racontent l'histoire des Brutalistes. Installée sur la place Clémence-Lefeuvre, aux abords de l'école hôtelière Vatel, l'œuvre se trouve dans un tout nouveau quartier de l'île de Nantes, à une centaine de mètres de la Loire.

Les Brutalistes, la sculpture de Martine Feipel et Jean Bechameil, est accessible en transports en commun: ligne de bus 5 (arrêt Fonderies) ou bus 4 (arrêt Tripode). L'œuvre est située sur une surface plane. Elle peut être partiellement découverte par le toucher.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en six épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler