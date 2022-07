In a silent way, Nathalie Talec, quartier de la création, Le Voyage à Nantes © Martin Argyroglo / LVAN

Dans ce quatrième épisode du Voyage permanent, Nathalie Talec, artiste passionnée par l'exploration polaire, le blanc et le froid, et Marie Dupas, chargée de programmation artistique pour le Voyage à Nantes, nous évoquent l'histoire de l'œuvre qui se dresse dans le quartier de la création à Nantes.

L'œuvre de Nathalie Talec, In a silent way, est accessible en transports en commun: ligne de tramway 1 (arrêt Chantier Naval) ou ligne de bus 5 (arrêt Gare de l'État). L'œuvre est composée de deux sculptures d'une hauteur totale de 3,50 mètres. Celles-ci peuvent être partiellement découvertes par le toucher. Une bande de vigilance entoure la pièce, prévenant ainsi de son emprise au sol.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en six épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler