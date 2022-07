Dans ce deuxième épisode du Voyage permanent, Philippe Ramette, artiste plasticien sculpteur et Jean Blaise, directeur et créateur du Voyage à Nantes, nous racontent l'histoire de l'œuvre installée place du Bouffay: Éloge du pas de côté.

L'œuvre de Philippe Ramette est accessible à tous les publics et à la rencontre tous les jours, à pied ou à l'aide du tramway Ligne 1, arrêt Bouffay. Elle est une œuvre visuelle qu'il est également possible de toucher: vous pouvez vous asseoir sur son socle de granit ou frotter son pied en bronze.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en six épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler