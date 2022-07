Dans ce troisième épisode du Voyage permanent, Tadashi Kawamata, artiste japonais plasticien sculpteur et Jean Blaise, directeur et créateur du Voyage à Nantes, nous racontent l'histoire de l'œuvre qui borde le quartier de Chantenay.

Le Belvédère de l'Hermitage de Tadashi Kawamata est accessible à pied mais la route qui y conduit est fortement nivelée. Le chronobus C1 (arrêt Lechat) dessert le quartier et facilite ainsi l'accès au site. Une fois sur place, une approche sensorielle multiple est possible à tous les publics, qu'ils soient en situation de handicap ou non: l'œuvre permet une avancée de 10 mètres en porte-à-faux au-dessus de la falaise, à près de 20 mètres du sol.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en six épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler