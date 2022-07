Dans ce premier épisode du Voyage permanent, Daniel Buren, peintre, sculpteur et plasticien habitué des œuvres exposées dans l'espace public, et Jean Blaise, créateur et directeur du Voyage à Nantes , nous racontent l'irruption de l'art sur le quai des Antilles dans le cadre de l'ancêtre du Voyage à Nantes, le festival Estuaire.

Pour aller voir les Anneaux, de jour comme de nuit, il faut se rendre quai des Antilles sur l'île de Nantes. Le site est accessible en transport en commun: ligne de tramway 1 (arrêt Chantiers navals) ou ligne de bus 5 (arrêt Quai des Antilles). Le quai des Antilles est une surface plane, faite d'un revêtement mixte, présence de pavés et de rails. Un livret en braille, gros caractères et en relief rassemble plusieurs dessins d'œuvres dont celui des Anneaux. Il est consultable au bureau d'accueil du Voyage à Nantes, face au château.

Le Voyage permanent vous emmène à la rencontre des œuvres d'art du Voyage à Nantes, de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent. La visite sonore d'une ville où l'art est à l'honneur.



Le Voyage permanent, un podcast en six épisodes du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.

Musique: Arnaud Denzler