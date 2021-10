Et toi, tu écoutes Bloom ?

Pour cette nouvelle saison de Bloom la radio des enfants, on commence par une rétrospective des moments préférés de nos auditeurs.

Ça rigole ? Ça réfléchit ? Ça participe ? Ça découvre ? Ça rêve ? Un peu tout ça à la fois.

«-Parfois, quand j'écoute et que je joue aux Lego, j'arrête complètement de jouer pour écouter.

-J'avais écouté quand on était partis en vacances et on écoutait parfois à la maison.

-La première fois que j'ai écouté j'ai bien aimé donc je me suis mis à écouter tous les jours.

-Bah oui, maintenant que j'ai un téléphone je peux écouter un peu tout ce que je veux et du coup bah j'écoute la radio des enfants.

-Parce qu'on peut apprendre des choses.

-Parce qu'on peut imaginer.

-Parce que j'adore les histoires.»

