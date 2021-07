Sais-tu trier tes déchets ? Écoute toutes nos astuces pour bien trier et apprendre à protéger la planète.

«Nous vivons sur une belle planète qui nous offre sa terre, son eau et plein de ressources naturelles. Mais notre planète a besoin que l'on prenne soin d'elle. Avec de simples gestes, apprends chaque jour à prendre soin de la Terre. Aujourd'hui, trions nos déchets ! Tous les jours nous faisons beaucoup de déchets. Les déchets ce sont les pots de yaourt, les couches sales, et tout ce que l'on jette dans la poubelle. Et si tu penses à les mettre dans le bon bac, ces déchets pourront être recyclés. Mais ça veut dire quoi "recyclé" ? Prenons un exemple : tu as fait des dessins dans la journée. Tu décides d'en garder une partie mais pas tous car certains ne te plaisent pas.»

Une émission de Bloom la radio des enfants .