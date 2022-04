Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans quelques jours, c'est le second tour des élections présidentielles.. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...», avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Bah qu'il faut arrêter de polluer la planète. On arrête de jeter des déchets partout et tout. Et ensuite, je sais pas... Je m'appelle Daphné et j'ai 7 ans.»

