Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Si j'étais présidente je ferais en sorte que dans le monde il n'y ait pas de famine. On étudie en Histoire-Géo en ce moment ce qu'il se passe à Madagascar en ce moment : avec le réchauffement climatique il y a de plus en plus de sécheresse et du coup il faudrait qu'il n'y ait plus de famine. Enfin je ne sais pas si le président a vraiment le pouvoir d'avoir sur un autre pays mais en tout cas moi j'essaierai qu'il n'y ait plus de famine. Je m'appelle Chiara et j'ai 11 ans.»

Une production Bloom la radio des enfants.