Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles ! Dans quelques semaines, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants ? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président... » Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares !

«Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai 8 ans 3/4. Si j'était président je ferais qu'il n'y ait plus de nourriture qui se fasse avec des machines et tout ça. Et qu'on paye aussi beaucoup plus les producteurs parce que souvent les producteurs ils gagnent un centime (c'est pas beaucoup du tout). Bah qu'on leur donne par exemple... comme on paye pour un travail et maintenant c'est eux qui emballent, qui donnent, avec du papier complètement naturel. Qu'il n'y ait plus d'emballage plastique, qu'il n'y ait plus de trucs qui polluent.»

Une production Bloom la radio des enfants.