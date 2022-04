Le Podcast Chill de Bloom

Ecoute notre série sur les élections présidentielles! Dans quelques jours, c'est le résultat des élections présidentielles. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série: Si j'étais président... Avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«J'essayerais de nourrir et d'habiller les pauvres. En forêt, il y aurait des gros camions avec de la nourriture et des habits à l'intérieur. Et quand ils verrait un pauvre, le camion s'arrête et il donne des choses. Je m'appelle Thadée et j'ai six ans.»

