Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans quelques jours, c'est le second tour des élections présidentielles.. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...», avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«Si j'étais présidente, je voudrais que les pauvres soient moins pauvres, qu'ils aient un peu d'argent quand même, parce que si y'a des pauvres, en fait on doit pas donner tout notre argent sinon nous aussi on est pauvre. Il faut qu'on économise de l'argent pour ensuite donner aux pauvres. Je m'appelle Daphné, et j'ai sept ans.

