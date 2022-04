Le Podcast Chill de Bloom

Écoute notre série sur les élections présidentielles! Dans deux semaines, c'est le second tour des élections présidentielles.. Et si on en parlait avec les enfants? Retrouve tous les jours un épisode de notre série : «Si j'étais président...», avec les questions aux enfants et leurs mesures phares!

«J'aimerai qu'il n'y ait plus de voleurs. J'ai peur des voleurs. Je les interdirais sinon ils vont en prison. Non c'est trop cruel... je ne sais pas. Je m'appelle Adèle et j'ai 7 ans. »

Une production Bloom la radio des enfants.